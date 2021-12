Adele: „30” este primul album cu peste 1 milion de unități vândute în SUA în ultimul an

09:30

Lady Gaga a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță, pentru rolul din „House of Gucci”, din partea New York Film Critics Circle. Criticii newyorkezi au desemnat „Drive My Car” cel mai bun film din […] Articolul Lady Gaga, premiată de criticii din New York pentru rolul din „House of Gucci” apare prima dată în Apropo.ro.