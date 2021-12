Categoriile de persoane protejate în fața Omicron. Ce spune Octavian Jurma

22:10

Vladimir Drăghia se bucură de o carieră de succes, fiind un cunoscut actor, prezentator de televiziune și fost sportiv de performanță. Acesta are o comunitate mare în mediul online cu care obişnuieşte să împartă diferite […] The post Vladimir Drăghia, declaraţii neaşteptate. Ce spune actorul despre moarte: „Mi-am dat seama că cel mai mare regret al meu…” appeared first on Cancan.