Gabriela Cristoiu, lovită de iubitul turc. Ce reproșuri a făcut în direct, la TV: ”Cu rușinea nu ștergi absolut nimic!”

12:00

Andreea Esca a crescut doi copii. Fiica prezentatoarei îi calcă pe urme și își construiește o carieră de succes în mediul online. Tânăra se expune pe rețelele de socializare și adună mii de like-uri. Foarte […] The post Cum arată fiul Andreei Esca, Aris Eram, care este o prezenţă mult mai discretă decât sora lui, Alexia appeared first on Cancan.