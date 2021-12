Alexandru Rafila, despre testele de salivă pentru copii: „Sunt și persoane care nu respectă indicațiile sau sunt persoane care glumesc”

12:45

Pentru 5 to go, 2021 a fost anul reinventării. Noile direcții strategice și viziunea celor doi cofondatori au adus la final de an rezultate spectaculoase: 296 de unități deschise la nivel național, din pragul de 300 de unități stabilit la începutul anului, o cifră de afaceri de peste 13,5 milioane de euro, o echipă mai stabilă și mai puternică, noi concepte și divizii lansate.