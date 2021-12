S-a aflat! Cine este iubita lui Cătălin Scărlătescu și cum a reușit să-i pună capac

23:50

Viviana Sposub are planuri mari cu fostul soț al Andreei Bălan! Concurenta de la “Bravo, ai stil!” ar intenționa să ducă relația cu George Burcea la următorul nivel: să devină părinți. CANCAN NEWS are toate […] The post Când vor deveni părinți Viviana Sposub și George Burcea. Concurenta de la „Bravo, ai stil!” are planuri mari cu „ex”-ul Andreei Bălan appeared first on Cancan.