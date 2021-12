Kyros Vassaras, cerut afară de la CCA: „Trebuia schimbat demult”

18:10

Steaua Roșie Belgrad s-a calificat în fazele eliminatorii ale Europa League, după un egal cu Braga. Sârbii au terminat pe primul loc grupa F.După meci a urmat o mare sărbătoare, cu antrenorul Dejan Stankovic în prim-plan.Look at what topping the group means to Dejan Stankovic and Red Star Belgrade pic.twitter.com/8mkNe09tHQ— DAZN Canada (@DAZN_CA) December 9, 2021 „Băieții aceștia au făcut istorie. ...