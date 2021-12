Top Pariu: Fotbalul este „Sportul Rege” » Primul „11” este AICI »»

12:30

Medicii vin cu vești bune! Tulpina Omicron ar putea însemna sfârșitul pandemiei spune managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, medicul Florin Roș. Potrivit acestuia, Omicron are o virulență mult mai mică decât varianta Delta. […]