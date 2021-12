Bilanț coronavirus 11 decembrie - Scădere sub 1.000 de cazuri în ultimele 24 de ore

00:00

Sărbătorile din acest an vin cu scumpiri și sărăcie sub bradul de Crăciun. Românii vor cheltui de sărbători mai puțin decât în anii trecuți, și asta din cauza valului de scumpiri din ultima perioadă. Mulți abia își permit să cumpere carne și cozonac. La cadouri nici măcar nu îndrăznesc să se gândească. Iar începutul de an se anunță și mai greu, pentru că sunt anunțate alte majorări de prețuri, în principal la alimentele de bază.