De ce a divorțat, de fapt, Amna după 9 ani de căsnicie. La doi de la despărțire, cântăreața dă cărțile pe față

16:10

Este cea mai frumoasă perioadă din an, ar spune unii, iar majoritatea celebrităților își fac planuri de vacanță. În preferințe sunt destinațiile exotice însă și plaiurile mioritice le fac cu ochiul. Nu e și cazul […] The post Omicron o ține în casă pe Andreea Tonciu de sărbători: „Mi-am luat adio de la vacanță”. Planurile vedetei s-au dus pe apa sâmbetei! appeared first on Cancan.