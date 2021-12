Iuliana Marciuc, declarații în lacrimi la TV. Ce sensibilitate ascunde partenera lui Adrian Enache: „Făcusem tratamente”

14:40

Un comandant din cadrul Marinei americane a fost concediat din funcția de ofițer executiv al unei nave de război pentru că a refuzat să se vaccineze împotriva COVID-19 și să fie testat, au declarat vineri mai mulți oficiali ai US Navy, potrivit The Associated Press (AP). Lucian Kins a fost eliberat vineri din funcția de […]