Dan Petrescu, revoltat: „Pentru mine e șocant! Mi-aș dori să amânăm meciul”

Leo Messi (34 de ani), vedeta lui PSG, are prestații sub așteptări la noua sa echipă după transferul de la FC Barcelona, iar Kylian Mbappe (22) îi ia apărarea starului argentinian, spunând că durează până când acesta se va adapta complet la fotbalul din Franța.Deși în Liga Campionilor are 5 goluri în 5 partide jucate pentru PSG, Messi are evoluții modeste în tricoul parizienilor în campionat, unde a reușit un singur gol în 9 etape jucate. ...