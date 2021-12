Povestea unui veteran de război care a stat patru ani prizonier la ruşi. Vasile Muntean a împlinit 100 de ani

11:15

Record după record, eveniment după eveniment, Vlad Odangiu nu se opreşte! Youngest DJ on top of Romania îşi doreşte să devină Youngest DJ on top of the World! De această dată, după ce a mixat pe cea mai înaltă clădire din ţara natală, tânărul îşi propune să se ridice la înălţimea celor mai cunoscuţi DJ din toată lumea.