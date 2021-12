Barcelona s-a încurcat din nou în La Liga, după ce a condus în două rânduri

10:10

Azi are loc ultima cursă de Formulai 1 din acest an. Marele Premiu de la Abu Dhabi începe la ora 15:00 și va stabili cine va câștiga sezonul 2021: Max Verstappen (24 de ani, Red Bull) sau Lewis Hamilton (36, Mercedes).Cursa va începe la ora 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Look+, Telekom Sport și DigiSportÎnaintea cursei, Max Verstappen și Lewis Hamilton sunt la egalitate în clasamentul piloților, cu 369.5 puncte. ...