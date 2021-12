Doliu. Anne Rice a murit la vârsta de 80 de ani. Este autoarea celebrelor cărți ”Cronicile vampirilor” și ”Interviu cu un vampir”

14:10

Activitatea de pe scenă i-a umplut conturile și niciodată nu s-a ferit să recunoască acest lucru. Însă, Elena Merișoreanu recunoaște că ori de câte ori poate, dar mai ales în preajma sărbătorilor, din ce are le oferă și celor mai puțin norocoși. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgită artista a vorbit despre acest subiect. “ Am bani să traisc încă 100 de ani”, ne zicea Elena Merișoreanu în urmă cu ceva timp. Nu pentru a se făli, ci pentru a da de înțeles că nu ar mai urca pe scenă, să–și pună sănătatea în pericol, doar de dragul […] The post “ Fac pachete pentru familiile greu încercate” Elena Merișoreanu, acte de caritate în preajma sărbătorilor appeared first on Cancan.