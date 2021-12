Lewis Hamilton, misterios cu privire la viitorul său » Declarația cu care britanicul și-a alarmat fanii

02:30

AS Roma și Spezia se întâlnesc azi, de la 21:45, într-o partidă care trage cortina peste runda cu numărul 17 din Serie A. Echipa lui Jose Mourinho n-a mai câștigat de două etape și o poate egala pe Juventus dacă se va impune azi.Jose Mourinho are parte de un sezon dificil la AS Roma! În lipsa unui lot foarte valoros, „Specialul” pare că și-a mai pierdut din strălucire, iar „lupii” au de suferit în această primă parte a sezonului. ...