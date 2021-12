Anca Serea nu scapă de probleme de sănătate. “Nu mă simt bine. Sunt epuizată și obosită!” La ce terapie a apelat pentru a-și reveni

11:30

Alina Sorescu este una dintre cele mai apreciate artistei de la noi din ţară. Pe plan profesional se bucură de un succes răsunător, iar recent le-a făcut fanilor săi o mare surpriză. Iată ce mesaj […] The post Alina Sorescu a făcut anunţul fericit: „Cea mai mare bucurie a sfârşitului de an” appeared first on Cancan.