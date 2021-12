Galatasaray, din ce în ce mai slabă în campionat » Reacția lui Cicâldău după un nou eșec în Turcia: „Nu suntem la fel de eficienți ca în Europa League”

23:20

Dinamo - Chindia 1-0 | Mircea Rednic, antrenorul „câinilor”, a anunțat la final că Steliano Filip (27 de ani, fundaș stânga) și Cosmin Matei (30, mijlocaș) nu vor mai juca la Dinamo în mandatul lui. Cei doi erau deja excluși de la antrenamente.„E o victorie meritată, muncită. Am avut și noroc, ei au ratat un penalty. Țipam degeaba la penalty-ul lor, am protestat, dar de fapt a fost penalty, am văzut după. Brigadă de Champions League, ce vrei? (n.r. - râde). ...