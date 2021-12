Tatăl Vanesei, tânăra ucisă împreună cu iubitul marocan, face dezvăluiri sfâșietoare. Fiica sa i-ar fi cerut ajutorul înainte să moară

16:40

Oana și Viorel Lis s-au vindecat de COVID, iar acum așteaptă cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Cei doi și-ar fi dorit să plece la munte, însă situația financiară nu le permite, astfel că vor rămâne […] The post Oana și Viorel Lis se pregătesc de sărbătorile de iarnă, după ce s-au vindecat de COVID. “Nu-mi doresc nimic, am deja ‘moșul’” appeared first on Cancan.