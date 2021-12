Cioloș îi cere lui Bode să ia atitudine în scandalul Șoșoacă: Statul e îngenuncheat

15:40

Moș Crăciun, atât de așteptat an de an de copii, are nevoie de inspirație și ajutor, așa că am pregătit o listă generoasă de cărți publicate recent de Editura Pandora M, parte a Grupului Editorial Trei, în colecția PanDA. Aceste povești frumoase vor fi cadourile perfecte de pus sub brad și pe care cei mici le vor descoperi cu încântare în prima zi de Crăciun.