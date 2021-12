Românii din străinătate au trimis acasă 3,4 miliarde de euro în 2020, peste investițiile străine

18:30

Sâmbătă, 18 decembrie 2021, ora 17:30, Asociația “Insieme per l’Athos – Onlus”, Accademia di Romania in Roma, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei și Radio România, cu patronajul Ambasadei României în Republica Italiană, al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun și al Ambasadei Republicii Moldova în Italia, prezintă cea de-a VI-a ediție a Concertului de Crăciun intitulat „Tradiții prin ochi de copii”.