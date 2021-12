Ce cadou dragălaș i-a dăruit regina Elisabeta a II-a lui Archie, fiul prințului Harry și al lui Meghan Markle

11:00

Pensiile militare sub 2.500 lei ar putea fi majorate la fel precum cele civile. Este vorba despre indexarea cu 2,6%, însă ea se va face doar dacă deficitul permite. Astfel, pensionarii militari vor beneficia de […] The post Ritm alert de creştere a pensiilor. Cu cât se măresc, de fapt, cele peste 2.500 de lei appeared first on Cancan.