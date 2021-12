Italia impune de joi test negativ obligatoriu pentru toţi călătorii care sosesc din UE

Ministerul afacerilor externe precizeaza ca autoritatile italiene au revizuit conditiile de intrare in tara in contextul pandemiei toti romanii care intra incepand de joi in italia trebuie sa aiba formularul digicat certificat covid si test negativ

