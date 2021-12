Dorian Popa a început să muncească prima dată la vârsta de 13 ani. Care a fost primul lui job

12:00

Bancul zilei. Discuție între o femeie și un bărbat. – Cum te recunosc?, întreabă ea. – Sunt scund, gras, am burtă și port ochelari. Tu? – Eu nu mai vin! Sursă foto: Facebook