Budescu și-a luat la călcâie colegii și suporterii

Stephen Curry a devenit liderul all-time al aruncărilor de trei puncte din NBA în victoria lui Golden State Warriors de pe terenul lui New York Knicks, scor 105-96.Point guard-ul lui Warriors a reușit 4 aruncări din afara semicercului în meciul cu Knicks și a ajuns la cota la 2977, depășindu-l astfel pe Ray Allen."STEPHEN CURRY...THE ALL-TIME THREE-POINT KING IN THE NBA."History.#NBA75 pic.twitter. ...