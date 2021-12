Noi detalii din dosarul lui Gabi Bădălău cu Poliția Capitalei. Ce decizie au luat autorităţile de această dată

19:00

Copiii de peste 5 ani trebuie să facă dovada vaccinării pentru a avea acces în restaurante. Orașul New York a început să ceară tuturor copiilor cu vârsta peste cinci ani să prezinte dovada vaccinării împotriva […] The post Copiii de peste 5 ani trebuie să facă dovada vaccinării pentru a avea acces în restaurante. Unde se întâmplă așa ceva appeared first on Cancan.