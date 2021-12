Alina Sorescu, anunț trist: “A plecat în mod tragic dintre noi”

22:50

Fiul fotbalistului Ilie Dumitrescu, Ilie Badea Dumitrescu, a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise în urmă cu mai bine de un an. Potrivit hotărârii instaneți, Ilie Dumitrescu Badea a fost condamnat la 8 […] The post Fiul lui Ilie Dumitrescu, condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare appeared first on Cancan.