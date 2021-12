Șoferul român care avea în TIR 25 de oameni aproape morți, achitat inițial, condamnat la ani grei de închisoare, la apel

19:10

O jurnalistă din Afganistan a dezvăluit, într-un text scris sub acoperirea anonimatului pentru cotidianul The Guardian, că trăiește încă în țara guvernată de regimul taliban, unde este nevoită să se ascundă pentru a supraviețui. „Sunt o jurnalistă afgană și am fost mereu pe fugă de mai bine de patru luni. Am locuit în numeroase ascunzători […]