Klaus Iohannis a semnat demisia lui Florin Roman. Ministrul Virgil Popescu, numit interimar la Digitalizare

14:10

Dana Rogoz are 36 de ani și este mama a doi copii, Vlad, în vârstă de 7 ani și Lia, în vârstă de un an și jumătate. Vedeta a postat un mesaj în mediul virtual, unde a vorbit despre cum o surprinde fiul ei, de fiecare dată. „Mi s-a întâmplat de multe ori să am […]