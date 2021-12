Cine-i pune zâmbetul pe buze Iulianei Pepene? Și-a lăsat „amanet” prietena și a ieșit să se vadă cu el

14:10

Carmen Tănase este, fără doar și poate, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la noi din țară. Doamna teatrului și filmului românesc se bucură de un succes teribil și-n mediul online, nu doar pe […] The post Flăcărica a rupt în două TikTok-ul! La nici o zi după ce și-a deschis contul, actrița Carmen Tănase are peste 140.000 de urmăritori appeared first on Cancan.