Simptomele tulpinii Omicron. Manifestări comune ale infecției cu noua variantă de COVID-19

18:00

Incendiu la o primărie din județul Argeș. Focul ar fi fost pus intenționat Primarul din comuna Beleți-Negrești, județul Argeș, disparut dupa ce Primaria a luat foc si gasit ulterior in apele raului Arges, a fost retinut, joi seara. Barbatul a recunoscut ca el a dat foc cladirii. Edilul a fost gasit, marti, de politistii din Arges. Barbatul, in varsta de 53 de ani, se ascundea in Pitesti si a fost gasit intr-o usoara stare de hipotermie, potrivit autoritatilor. Reamintim ca un incendiu a izbucnit...