Ion Țiriac, gest impresionant pentru fiica lui. Cât costa bolidul de lux pe care l-a primit Ioana Țiriac

16:30

Petre Roman trăiește ”pe picior mare” chiar și la pensie. Fostul politician are două pensii, iar sumele încasate sunt colosale. Comparativ cu pensia unui român de rând, Petre Roman se poate mândri, nu cu una, […] The post Ce pensie are Petre Roman? Tatăl Oanei Roman este putred de bogat, chiar și la bătrânețe appeared first on Cancan.