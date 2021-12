Ce măsuri a fost nevoit să ia Mihai Albu pentru a face față pandemiei. Le-a încălțat pe Lady Gaga, Katy Perry si Madonna, dar ghinionul nu l-a ocolit!

10:40

Firicel din serialul fenomen ”Las Fierbinți”, alias Toma Cuzin este cunoscut de o țară întreagă, însă puțini sunt cei care știu cu ce s-a ocupat actorul înainte și care este meseria de bază a actorului. […] The post Ce meserie are, de fapt, Firicel din ”Las Fierbinți”. Nimeni nu îl știe așa pe Toma Cuzin appeared first on Cancan.