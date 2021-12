BANC | Trei prietene își povesteau ce au primit de la Moș Crăciun

12:10

Cristian Boureanu nu se dezminte! Fostul politician are lipici la femei frumoase și nu există zi fără ca acesta să nu „bifeze” măcar o întâlnire cu o reprezentată a sexului frumos. CANCAN.RO are imagini exclusive […] The post În compania cui l-am surprins pe Cristian Boureanu „Deputatul Playboy” are lipici la blonde! appeared first on Cancan.