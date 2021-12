Încă două persoane au fost confirmate pozitiv cu varianta Omicron a coronavirusului

23:30

“Cine nu are noroc în dragoste, are noroc în afaceri”, este zicala românească ce i se potrivește perfect fostului iubit al Andreei Bălan. Tiberiu Argint ar fi profitat la maximum de relația cu renumita artistă […] The post Relația cu artista l-a transformat pe Tiberiu Argint din angajat în patron. CANCAN.RO are detalii incredibile! Andreea Bălan, „talismanul” fostului iubit? appeared first on Cancan.