„Un om de cuvânt” » CFR Cluj, clarificări oficiale după ce Dan Petrscu a lăsat Federația cu ochii în soare

08:10

Mihai Iosif (47 de ani), antrenorul de la Rapid, e convins că ajutorul divin l-a făcut să aibă parte de un an de poveste, care a început cu promovarea în Liga 1 și s-a terminat cu un loc în primele 6.- Domnule Iosif, s-a terminat un 2021 plin pentru dumneavoastră. Ați avut o baghetă fermecată? - Nu am fost magician, doar am făcut și eu câteva lucruri bune... Sunt fericit, bucuros, împlinit. Din păcate, mă cam doare gâtul, am ajuns și eu ca bătrânii. ...