Lady Diana era o împătimită a schiului. Cum s-afotografiat prinţesa pe pârtiile elveţiene

22:00

Pavilionul României la Expo 2020 Dubai, împreună cu Fundaţia Cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu au organizat astăzi, 18 decembrie 2021, evenimentul Space Exploration - from national performance to international cooperation for the benefit of humankind, avândui-i ca invitaţi pe cosmonautul Dumitru Prunariu şi astronautul emiratez Hazzaa AlMansoori.