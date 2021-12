Președintele Biden l-a prezentat pe „Commander”, noul său câine de la Casa Albă

Joe Biden are un nou câine, președintele american l-a prezentat luni pe Twitter pe noul locuitor patruped al Casei Albe, un căţel numit „Commander”, potrivit CNN. „Bine ai venit la Casa Albă, Commander”, scrie președintele american în dreptul pozei cu cățelul. Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29 — President Biden (@POTUS) December 20, 2021 […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea