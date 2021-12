Jandarmul care a căzut de pe cal, la parada de 1 Decembrie, a consumat băuturi alcoolice. Este cercetat de Parchetul Militar

16:10

Este cea mai frumoasă perioadă din an, iar cei mai mulți dintre noi preferăm să petrecem alături de cei dragi. La fel cum se va întâmpla și în familia fostului premier Petre Roman. Silvia Chifiriuc […] The post Silvia Chifiriuc dezvăluie cum vor petrece anul acesta de sărbători! „Eu mă voi ocupa de tot!” appeared first on Cancan.