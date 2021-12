Criză profundă la Galatasaray! Turcii s-au revoltat în vestiar! » Cicâldău și Moruțan, în centrul protestului

23:10

Farul a învins-o pe Dinamo, scor 2-0, în ultimul meci de Liga 1 din anul 2021. La finalul partidei, Gheorghe Hagi, antrenorul constănțenilor, a tras linie și a analizat jocul echipei sale după prima parte a sezonului.„6 luni în care am muncit bine, nu am fost constanți. Am jucat un fotbal bun, am progresat mult. Trebuie să fim mai atenți să fim mult mai concreți în fața porții. Ne-am creat foarte multe ocazii. ...