Szijjártó: Ţările din Europa de Nord şi de Vest nu vor în continuare extinderea UE

15:10

AROBS Transilvania Software, companie romaneasca de IT, a debutat pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, actiunile fiind tranzactionate sub simbolul bursier AROBS. Fondata in anul 1998 de antreprenorul roman, Voicu Oprean, AROBS este astazi o multinationala cu sapte birouri deschise in Romania si alte sapte in strainatate, ce furnizeaza servicii software si solutii pentru o gama larga de clienti activi in industrii diverse in tari din Europa, America de Nord si Asia. In luna octombrie a acestui an, AROBS a inchis anticipat in prima zi cel mai mare plasament privat din istoria pietei AeRO, prin atragerea sumei de 74,2 milioane de lei de la investitori. Fondurile atrase vor sustine strategia de extindere a companiei, prin achizitia unor companii IT atat la nivel national, cat si international, deschiderea de noi filiale in pietele importante din Europa si Statele Unite, precum si pentru dezvoltarea expertizelor si specializarilor companiei. „AROBS Transilvania Software este o poveste de succes care astazi incepe un nou capitol, cel al companiei antreprenoriale romanesti care se listeaza la Bursa dupa un parcurs de business de invidiat. Este o onoare pentru noi sa fim alaturi de echipa AROBS in acest punct. Suntem siguri ca statutul de companie listata le va aduce beneficii pe care sunt sigur ca le vor fructifica in avantajul companiei si al investitorilor. Ne bucuram de asemenea ca AROBS a reusit sa atraga de la investitori o suma record pentru piata AeRO, peste 74 milioane de lei. Valoarea finantarii demonstreaza capacitatea de dezvoltare a acestei pietei, precum si nivelul de incredere al investitorilor in viitorul AeRO”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti. „Ma bucur ca incheiem anul cu o noua reusita marca AROBS. Debutul actiunilor noastre pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti reprezinta un moment de reper important pentru mine si companie. Le multumesc colegilor din AROBS Grup pentru implicarea lor, fara de care succesul de astazi nu ar fi fost posibil. Inca de la infiintarea AROBS, din 1998, am sperat sa devenim cea mai buna companie din regiune, cu cele mai interesante proiecte si unde sa crestem o echipa exceptionala. Cred ca suntem, astazi, cu un pas mai aproape de a ne transforma dorinta in realitate si tinta mea este sa ajungem cel mai important jucator international al industriei IT, cu servicii si produse inovatoare, pornit din Cluj. De asemenea, le multumim tuturor celor care ne-au sprijinit in finalizarea cu succes a intregului proces de listare. Investitorilor si viitorilor actionari le transmitem ca ne dorim sa ii avem alaturi de noi pe termen lung si ca lucram sustinut la viitoarele achizitii de companii care dezvolta produse software sau care detin si opereaza solutii privind optimizarea afacerilor si produse de management de flota auto. Totodata, avand in vedere cererea tot mai ridicata pentru servicii si solutii software la nivel global, in 2022, vizam deschiderea unei filiale AROBS in SUA pentru a fi mai aproape de partenerii nostri de acolo, precum si pentru a creste prrezenta noastra pe piata foarte valoroasa a Americii de Nord”, a declarat Voicu Oprean, CEO si fondator al AROBS Transilvania Software. In cadrul plasamentului privat derulat in data de 15 octombrie 2021, compania a vandut un numar de 54.697.494 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate catre 149 investitori de retail, 38 profesionali si 9 investitori institutionali care au subscris actiuni la un pret de 1,357 lei per actiune. Plasamentul privat si listarea actiunilor AROBS au fost realizate cu sprijinul BRK Financial Group. „Listarea AROBS vine dupa derularea unui plasament privat de actiuni, in a doua jumatate a lunii octombrie prin care AROBS a atras in cadrul unei majorari a capitalului social suma record de 74 de milioane de lei. Acest plasament a atras un interes urias atat din zona investitorilor de retail si profesionali, astfel ca a fost incheiat anticipat inca din prima zi de derulare, ceea ce ne arata inca o data apetitul ridicat al investitorilor fata de companiile antreprenoriale romanesti. Aceasta listare este punctul culminant al unui proces intensiv si colaborativ pe care l-am desfasurat alaturi de echipa AROBS, atat in ceea ce priveste intocmirea Memorandumului, cat si in ceea ce priveste indeplinirea formalitatilor aferente listarii. Suntem increzatori ca AROBS va fructifica oportunitatile si avantajele oferite de statutul de companie listata in sustinerea planurilor viitoare de crestere si dezvoltare”, a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group. AROBS Transilvania Software este specializata in furnizarea de solutii software personalizate, bazate pe cele mai noi tehnologii, si detine, de asemenea, mai multe solutii software care au o prezenta puternica pe piata romaneasca si in Europa Centrala si de Sud-Est. Compania are sediul central in Cluj-Napoca, birouri regionale operationale in Bucuresti, Iasi, Targu Mures, Baia Mare, Suceava si Arad, dar si sapte filiale in strainatate. In prezent, compania are peste 950 de angajati si colaboratori, si furnizeaza servicii si solutii software pentru peste 8.000 de clienti din 14 tari din intreaga lume. In anul 2020, AROBS Transilvania Software a inregistrat, la nivel individual, o cifra de afaceri de 154,5 milioane de lei, EBITDA de 46,6 milioane lei si un profit net de 40,4 milioane lei. Pentru anul 2021, compania estimeaza venituri la nivel consolidat in Grupul AROBS de 192,7 milioane de lei si EBITDA consolidat de 52,8 milioane lei. Post-ul AROBS Transilvania Software a debutat la Bursa in urma celui mai mare plasament privat din istoria pietei AeRO apare prima dată în Transilvania Regional Business.