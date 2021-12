Ramona Bădescu, primul Crăciun în România cu fiul și soțul ei: ”Voi petrece în stil tradițional”

12:10

E supranumită “Contesa Digitală”, iar viața în lux și opulență o caracterizează. A dat boom-ul în online în urmă cu câțiva ani, iar, de atunci, conturile i s-au umplut atât de mult, încât își poate […] The post Cât de mult câștigă, de fapt, Ana Morodan „Totul are un preț!”.„Contesa Digitală” se destăinuie appeared first on Cancan.