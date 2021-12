P. Auštrevičius: „UE ar trebui să aplice principiul condiționalității cu statele partenere și pentru extindere”

13:40

Cum a fost anul 2021? Fiecare are dreptul să-l definească cum știe mai bine, noi însă ne uităm înapoi împreună cu colegii noștri, analiști politici, care se întreabă des: Cum a fost? De ce a fost? Și de aici rezultă, eventual, prognozele cum urmează să fie cel în care intrăm. Cu cine vorbim, aflați imediat, dar mai întâi, buletinul de știri. Anul 2021 poate fi văzut în multe feluri: optimistul vede partea plină a paharului, pesimistul vede partea goală a paharului. Eu am invitat doi analiști notorii, care o să încerce să vadă paharul anului 2021 așa cum este, desigur că, în primul rând, prin prisma evenimentelor politice, de aceea în studioul Europei Libere sunt Igor Boțan și Vitalie Ciobanu, cu care facem retrospectiva anului 2021. Sigur că nu avem cum în segmentul de timp pe care îl avem la dispoziție să facem o rememorare foarte amănunțită, cronologică a anului și de asta mai curând vă propun optica fenomenologică, ca să vedem dacă anul 2021 și-a îndreptățit valențele pe care trebuia să le fi avut. Europa Liberă: În sensul acesta, vreau să intrăm pe o portiță poate mai specifică, să ne uităm la ceea ce se întâmplă la primărie, la discursurile primarului Ion Ceban, dacă nu cumva Ion Ceban este în situația lui Dorin Chirtoacă, care avea o guvernare „ostilă”, trebuia să înfrunte ostilitatea guvernării, văzându-și de treabă. Acum, Ion Ceban acreditează aceeași imagine că este hărțuit de guvernare și cel mai recent scandal sau unul relativ recent este cel cu Apă-Canal. El amenință că va închide robineții, că, vezi Doamne, se falimentează în mod intenționat. Este oare situația lui Ion Ceban comparabilă cu cea pe care a avut-o Dorin Chirtoacă și dacă, iată, situația aceasta de conflict și de ostilitate este inevitabilă pentru Republica Moldova, capitala și guvernul? Dle Boțan, ce părere aveți?Igor Boțan: „Părerea mea este că nu putem compara situația pe care o are actualmente dl Ion Ceban și situația în care s-a pomenit, după anul 2007, Dorin Chirtoacă. Totuși, anumite paralele putem trage. Dorin Chirtoacă, după ce a devenit primar general al capitalei, a devenit vârf de lance al forțelor democratice, proeuropene. Ion Ceban acum își atrage aura aceasta de vârf de lance al opoziției parlamentare...”Europa Liberă: Revanșarde?Igor Boțan: „Nu cred că e vorba despre revanșism aici.”Europa Liberă: Dar știți că în culise se vorbește că dânsul a devenit acel Ion Ceban de la mitinguri, pentru că vrea, eventual, să câștige fotoliul de lider de partid? Igor Boțan: „Ion Ceban s-a schimbat foarte mult în ultimii ani și la primărie place chișinăuienilor, lucru care este atestat de sondajele de opinie. Deci, faptul că s-a apucat să facă ordine chiar în inima Chișinăului, să repare trotuarele, lucru care îi entuziasmează pe mulți, este un factor care îi dă și pondere în această situație când Partidul Socialiștilor împreună cu comuniștii în parlament au o prestanță, din punctul meu de vedere, foarte, foarte slabă.”Europa Liberă: Asta îi dă dreptul să apostrofeze guvernarea? Și dacă o face, în stilul lui Ion Ceban de la mitinguri? - asta vă întrebam. O face cu premeditare, o face cu bătaie lungă?Igor Boțan: „Eu cred că o face cu bătaie lungă, pentru că din administrator, edil al municipiului Chișinău d-lui devine o figură politică importantă și în ajunul Congresului Partidului Socialiștilor ne putem aștepta la tot felul de surprize. Am văzut elogii la adresa lui Ion Ceban și din partea ex-președintelui Voronin, lucru dificil de imaginat acum câțiva ani.”Europa Liberă: Când îl numea trădător. Igor Boțan: „Da, când îl numea... Da, nu folosea cuvintele cele mai frumoase pentru a-l caracteriza pe dl Ion Ceban. Și trebuie să recunoaștem că Ion Ceban devine o figură importantă nu doar în calitate de administrator și edil al municipiului Chișinău, dar și o figură politică.”Europa Liberă: Pentru că, capitala, în mod normal, este o trambulină importantă pentru politicienii care știu să folosească această energie. Dle Vitalie Ciobanu, Dvs. dacă ați compara aceste două situații – Dorin Chirtoacă & Ion Ceban? Vitalie Ciobanu: „Le putem compara, bineînțeles. Spunea dl Igor Boțan, pe bună dreptate, rolurile s-au schimbat. Adică, cum s-au schimbat? Mai curând, culorile politice, situație în oglindă – Chirtoacă atunci era vârful de lance al forțelor democratice, Ion Ceban este, mă rog, tânăra speranță, deși nu tocmai tânără, a revanșei socialiste și comuniste. El desigur face niște declarații exagerate, cu o tentă vădit conflictuală, dorința asta de a turna gaz pe foc, adică de a ieși în față cu orice preț mai curând e un joc pentru galerie, aș zice, trage ocheade la electorat, privește în cameră, dar de fapt se gândește: oare cât de bine arată el în poza asta de mare luptător împotriva regimului Maia Sandu?Desigur că e o bună doză de ipocrizie și de mimare a acestei atitudini justițiare, revoluționare. Cred că lucrurile se vor dezumfla puțin. Bine, până la alegerile locale mai sunt doi ani în Chișinău și în celelalte localități, multe se pot întâmpla. Ratingul lui Ion Ceban va depinde, evident, de succesele sau insuccesele actualei guvernări. În Chișinău, da, sunt vizibile niște rezultate, rezultate benefice ale activității primarului Ion Ceban. Pot să invoc aici strada Ion Creangă de care sunt cumva legat și, da, s-a transformat într-un mod radical.”Europa Liberă: Colegul Dvs., Iulian Ciocan, nu-i de acord, din cauză că benzile pentru mașini, și dvs. sunteți șoferi ambii, cred că ați circulat pe lângă Dendrariu.Vitalie Ciobanu: „Da, e adevărat, e cam dificil. Ni s-a rezervat o singură bandă acum nouă, bieților automobiliști privați, pe de altă parte, mă bucur pentru banda asta de circulație rezervată transportului public, pentru că asta mă și motivează să fac mai multă mișcare...”Europa Liberă: Iarăși, Ciocan vă contrazice, zice: „Eu m-aș urca cu mare plăcere, dacă ar umbla cu măști oamenii acolo”.Vitalie Ciobanu: „Ei, asta e o altă problemă de-acum și Iulian Ciocan nu poate să ceară imposibilul.” Europa Liberă: El e bombănitorul de serviciu, el are rolul acesta. Eu de ce v-am propus să intrăm pe această portiță? Dacă în anul 2021 s-a produs acea trimitere la periferic a socialiștilor și a comuniștilor, senzația aceasta au avut-o, probabil, forțele democratice, PAS-ul, în special, după ce a luat un scor zdrobitor la parlamentare. Se întâmplă acest lucru, sunt marginalizați, sunt trimiși la periferia vieții politice socialiștii și comuniștii, dle Boțan? Igor Boțan: „Cu certitudine! Și fenomenul Ion Ceban este exact consecința acestui fenomen. Timp de un an de zile, comuniștii și socialiștii au pierdut totul ce se putea pierde – au pierdut alegerile prezidențiale, au pierdut alegerile parlamentare, la alegerile din Găgăuzia au avut un scor foarte modest și acum luptă pentru funcția de președinte al Adunării Populare, dar fără prea mare succes. Alegerile de la Bălți le-au pierdut, candidatul lor a fost abia pe locul patru, deci oriunde privești vezi doar înfrângeri ale blocului comuno-socialist.”Europa Liberă: Vereșceaghin cu mormanul de cranii...Igor Boțan: „Pe de altă parte, așa cum spunea și colegul, avem prestanța lui Ion Ceban aici, la Chișinău, este vocal, dar dl Ion Ceban s-a schimbat în ultimii ani spre bine. Dacă revenim la comparația cu Dorin Chirtoacă, e dificil să facem această comparație, pentru că Chișinăul anului 2007 și Chișinăul anului 2020 sunt lucruri absolut diferite.” Europa Liberă: Adică acum e mai ușor să faci ordine?Igor Boțan: „Sigur că da! E mult mai ușor și municipalitatea totuși s-a dezvoltat, putem spune orice de Dorin Chirtoacă, dar în 10 ani de zile dl Dorin Chirtoacă a făcut și lucruri foarte, foarte bune, trebuie să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului. Acum, Ion Ceban s-a apucat să facă un lucru pe care Dorin Chirtoacă nu l-a făcut, deși, repet, a făcut lucruri foarte bune pentru Chișinău – străzi reparate, lacul din Valea Morilor, dar...”Europa Liberă: Dacă tot vreți să comparați „faptele bune”, Dorin Chirtoacă, așa spune lumea, avea sarcina ideologică – să facă un Chișinău cu tricolor, cu monumente, cu istorie, cu piatra din Piața Marii Adunări Naționale. Igor Boțan: „Și a făcut...”Europa Liberă: Ion Ceban a schimbat paradigma tocmai, în loc de monumente – trotuare, șosele, canalizare. I-a reușit asta?Igor Boțan: „Într-o anumită măsură, da, pentru că am avut discuții cu experți și experții spun că ceea ce face Ion Ceban este, de fapt, praf în ochi, la care replica mea a fost: „Nu putem spune că e praf în ochi, dacă ne uităm cum sunt renovate trotuarele din centru, din inima Chișinăului”. Și acest lucru este remarcat și de străini, dar și de chișinăuieni. Dar revenim la comparații: să nu uităm că lui Dorin Chirtoacă imediat cum a devenit primar i s-a pus în cârcă să plătească toate datoriile pe care le-a acumulat Chișinăul, și erau datorii de miliarde de lei. Ne amintim că Dorin Chirtoacă încerca cumva să reeșaloneze acele datorii, nu, a fost obligat, a fost obligat să facă case și apartamente pentru polițiști, judecători ș.a.m.d.” Europa Liberă: Pentru care după asta a pătimit.Igor Boțan: „Da, pentru care a avut de pătimit. Ion Ceban, dacă acum ne uităm la datoriile pe carele le invocă Ion Ceban și cere soluții de la puterea centrală și datoriile istorice care i s-au pus în cârcă lui Dorin Chirtoacă și cum a depășit acea situație Dorin Chirtoacă, putem spune că situația lor este cardinal diferită.”Europa Liberă: Eu nu vreau să analizez situația lui Ion Ceban, dar, repet, am pornit pe această potecă tocmai ca să vorbim despre marginalizarea socialiștilor și revanșa pe care o schițează Ion Ceban prin trotuare, prin lucruri bune făcute, dar până la urmă ajunge mesajul lui să fie formulat într-o aserțiune clară de revanșă: „Cei de la guvernare sunt niște impostori și în materie de COVID, și în materie de Apă-Canal și eu sunt salvatorul capitalei și, eventual, al Republicii Moldova”, așa cum a vrut să meargă pe poteca asta și Șor & Marina Tauber.Igor Boțan: „Aici, da, vă dau dreptate și noi înțelegem cu toții că Ion Ceban devine exponentul forțelor de stânga, socialiste mai ales, deși vedem că pune accentele diferit din punct de vedere, hai să spunem așa, al problemei etno-lingvistice, pune accentele diferit de...”Europa Liberă: Limba română din gura lui Ceban sună bine...Igor Boțan: „Sună... Cel puțin, omul înțelege că vorbește limba română și înțelege că divizarea societății pe criterii „limba română sau limba moldovenească” este o stupiditate. Și acest lucru el îl face...”Europa Liberă: Și aceasta e recoltare de voturi sau e o generație care...Igor Boțan: „Nu, asta e cel puțin... Mai degrabă e un politician care dorește să aducă lucrurile la normalitate.”Europa Liberă: Dar o să ajungă chiar să voteze pentru pro-europenitatea Moldovei și pro-NATO?Igor Boțan: „Asta e greu de prezis acum, dar eu cred că este o mișcare conștientă din partea lui Ion Ceban.”Europa Liberă: Am înțeles. Pariem, eventual... Vitalie, dumneata cum răspunzi la întrebarea aceasta: socialiștii și comuniștii, mai ales după ce blocul a fost condus de Voronin, care a preferat să rămână în partid pe poziția de lider, înseamnă o marginalizare inevitabilă cu Dodon plecat nu știu unde? Vitalie Ciobanu: „E o marginalizare provizorie, mi-e teamă să spun, și aici sunt subiectiv, îmi exprim opțiunea proprie, provizorie. Fac o mică paranteză doar despre calitățile lui Ion Ceban, dacă îmi mai permiteți, și anume: i se reproșează legături știute/neștiute, vizibile sau invizibile cu mafia imobiliară. Am văzut mai devreme și un conflict dintre el și Victor Chironda, fostul viceprimar al capitalei.”Europa Liberă: Cu care se înțeleseseră multe luni...Vitalie Ciobanu: „Și se înțeleseră bine, iar Victor Chironda apărea – bun, venea din societatea civilă – cumva apolitic, interesat, dedicat problemelor Chișinăului, dezvoltării, își crease el o cauză personală, un mit al său, foarte bine, dar iată că aici s-au ciocnit și au sărit scântei pe terenul acesta, când a venit vorba de proprietăți, de monumente istorice și, mai ales, de explozia asta imobiliară necontrolată. Și vedem ce se întâmplă – nu avem parcări, traficul a devenit infernal, blocurile acestea noi se construiesc și nu sunt prevăzute locuri de parcare. Deci, e ca un fel de febră, o nebunie a construcțiilor imobiliare, fără nici un fel de plan urbanistic, fără nici un fel de logică, fără nici un fel de calcule firești, legate de infrastructura generală și de utilitățile pentru oameni.”Europa Liberă: Dar Ceban va spune că asta-i inerție, nu el acum a repartizat terenuri, autorizații, el a luat o stare de fapt care, în mod firesc, se finalizează? Vitalie Ciobanu: „În regulă, dar de ce nu încearcă să lupte cu această situație, dacă el spune că e împotriva ei, că e într-adevăr scandalos ce se întâmplă? Nu l-am auzit să facă asemenea declarații. El acuză guvernarea actuală de ambuteiajele din oraș, e ridicol pur și simplu, dar nu vorbește nimic despre felul cum luptă el cu explozia asta a mafiei imobiliare din Chișinău. Marea problemă! Într-o bună zi, orașul acesta va înțepeni, va paraliza de trafic și vom auzi cu toții un vacarm de claxoane, injurii și oameni care vor sta, nici măcar transportul public n-o să aibă loc unde să circule, nu văd din partea lui Ion Ceban niciun fel de viziune legată de rezolvarea acestei probleme. De ce nu se gândește să organizeze – și asta-i la mintea cocoșului! – niște parcări la periferiile capitalei pentru automobiliștii care vin din exterior ca să-și lase acolo mașinile? Iar transportul public – modernizat, frumos, parfumat – să circule din minut în minut și oamenii să nu resimtă niciun fel de problemă, iar cei care locuiesc în capitală cu mașini să demonstreze că au locuri de parcare și chiar să aibă un soi de, nu știu, pașaport de parcare, ceva de felul acesta, trebuie reglementat cumva, pentru că într-o bună zi, vă spun, orașul va paraliza.” Europa Liberă: Eu am impresia că toți se uită neputincioși la lucrul acesta. Deocamdată, primarul nu a găsit o replică mai bună decât să spună că cineva cu rea-intenție organizează traficul așa încât să-l compromită.Vitalie Ciobanu: „E grotesc.”Europa Liberă: Și a mai ajuns să aibă pretenții la cei care circulă în delegații cu girofarul, după ce a avut un președinte de partid care o făcea pe boierul și închidea centrul când venea el să depună flori la Ștefan cel Mare. Dumnezeu cu dânșii, revin la anul 2021. Ce s-a întâmplat totuși foarte important, dacă ar fi să dați trei evenimente de top ale anului, cum le-ați așeza în acest top?Igor Boțan: „Patru...”Europa Liberă: Patru.Igor Boțan: „Da, anul 2021 a fost anul crizelor: criza politică, care a fost una extrem de periculoasă și care a fost soluționată la 11 iulie; criza pandemică, am avut două valuri...”Europa Liberă: La 11 iulie fiind vorba despre...Igor Boțan: „...despre alegerile parlamentare.”Europa Liberă: Amintiți-le oamenilor, că ei au uitat între timp.Igor Boțan: „Am avut alegeri parlamentare și criza politică s-a evaporat, și au venit alte crize: criza pandemică, cu două valuri foarte periculoase, unul a fost în februarie-martie, al doilea a fost în septembrie-octombrie-noiembrie și, iată, suntem în pragul următorului val. O altă criză este cea energetică, care a fost provocată de soluționarea crizei politice, pentru că prețurile la agenții energetici au crescut foarte mult și criza prețurilor. Creșterea bruscă a inflației este un fenomen global și această criză lovește foarte, foarte crunt în oamenii cu venituri modeste.”Europa Liberă: Ce spuneți Dvs. seamănă mai mult cu seceta, că oamenii ar zice: „Ei, așa-i, Dumnezeu nu ne-a dat ploaie”. Cât factor obiectiv și cât subiectiv a fost în aceste crize? Igor Boțan: „Păi, criza politică a fost generată de criza guvernamentală. Dl Igor Dodon încă anul trecut, înainte de alegerile prezidențiale, despre care credea cu certitudine că le câștigă, a anunțat că va demite guvernul pentru ca toată puterea să fie preluată de socialiști.”Europa Liberă: Deci, aceasta e foarte important de menționat, că această criză politică vine din ambiția socialiștilor, care au zis că mergem la anticipate, pentru că le câștigăm. Igor Boțan: „Da, ne amintim data de 23 decembrie 2020, când trei cele mai importante figuri în stat împreună au stat în fața camerelor de luat vederi și au spus: „Iată, guvernul pleacă, pentru că curățăm calea pentru o reînnoire a clasei politice”. Această criză a durat o jumătate de an, ea s-a suprapus pe criza pandemică, așa cum spuneam, deci este o criză provocată de liderii politici. Așadar, dl Igor Dodon aici poartă principala vină.”Europa Liberă: La criza energetică, criza gazelor, în special, dacă în două cuvinte să ne spuneți: totuși s-a descurcat guvernarea, a găsit o soluție onorabilă sau se putea mai bine, așa cum pretind socialiștii?Igor Boțan: „Părerea mea este că guvernarea s-a descurcat relativ bine. Dacă noi acum achităm pentru o mie de metri cubi de gaze 450 de dolari, în Europa prețul a ajuns la 1.400 de dolari, deci noi...”Europa Liberă: Iar la nivelul cetățeanului?Igor Boțan: „Iar la nivelul cetățeanului, guvernul încearcă să compenseze și vom vedea cum vor reacționa cetățenii după ce vor achita factura.” Europa Liberă: Cetățenii care au simțul realității, de exemplu, o cetățeancă pe care o cunosc foarte bine spune: „Bogdaproste, eu mă încadrez în 50 de metri cubi, n-am simțit foarte dramatic această schimbare de prețuri”. Adică, dacă știi să raționalizezi și ești solidar eventual cu guvernarea...Igor Boțan: „Păi, această criză este un test de solidaritate, așa cum spuneți Dvs. Deci, cei care au votat un guvern proeuropean acum trebuie cumva să-și asume și costurile, mai cu seamă că în Uniunea Europeană, apropo, încă un fenomen foarte interesant – refacerea relațiilor Republicii Moldova cu partenerii externi, suportul masiv care vine din partea Uniunii Europene, lucru care trebuie scos în evidență ca unul foarte, foarte promițător și pozitiv pentru Republica Moldova.”Europa Liberă: OK, o să revenim după ce Vitalie Ciobanu ne spune topul dânsului.Vitalie Ciobanu: „Eu m-am gândit la „Omul anului” și aici n-aș putea avea o altă opinie decât președinta Maia Sandu, pentru că vorbeam mai devreme de criza politică de la sfârșitul anului trecut și cum a fost ea în cele din urmă rezolvată pe parcurs, și anume să ne amintim determinarea dnei Maia Sandu de a provoca alegerile anticipate. Am văzut în persoana ei și văd în continuare un om care ține să se țină de cuvânt – înțelegeți? – ca politician, care resimte respirația aceasta fierbinte a alegătorilor în spatele ei și încearcă să facă, atât cât poate, cât îi permit și prerogativele prezidențiale, pentru a demonstra că promisiunile electorale n-au fost o apă de ploaie și, spre deosebire de ceilalți politicieni, tot așa, proeuropeni, democrați și de care vrei, parfumați și bine plăcuți ochiului, dar ne-au lăsat, de fapt, cu ochii în soare majoritatea dintre ei.Dânsa aici instituie o diferență clară, un politician de tip nou de care n-a mai avut Republica Moldova. Și trebuie să recunosc această capacitate a ei de a merge până la capăt, eu îmi amintesc ieșirea ei în fața camerelor de luat vederi în palatul președinției când a spus: „Gata, am făcut a doua propunere de guvern, ori se votează acest al doilea guvern propus de mine, în frunte cu Igor Grosu, sau mergem la anticipate, a treia variantă nu există. Sau, dacă vreți, mergem la suspendarea președintelui și să spună cetățenii, de fapt, ce doresc”. Adică această voință a ei, manifestată pe un ton egal, de – cum să spun? – educatoare dintr-o instituție protestantă, care dă cu rigla peste mână celor care calcă în străchini. Asta m-a impresionat. Acum, dacă să vorbim că mergem, am pomenit acum și de alegerile din 11 iulie, aș vorbi de eșecul anului. Eșecul anului pentru mine este incapacitatea partidelor unioniste de a trece pragul electoral a câta oară. Acum, sigur că în actuala componență politică sau pe actualul eșichier politic unioniștii par cumva marginali, faptul că nu-s în partid, nu sunt reprezentanți în parlament nominal, dar până la urmă nu de etichete aveam nevoie noi în parlament, ci de proiecte care să ne apropie de România și de Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Și acarul Păun iese acum Țîcu?Vitalie Ciobanu: „Da, acarul Păun e Țîcu care, din păcate, un om cu multe calități, dar, iată, pe plan politic a dat chix și se comportă, de fapt, previzibil ca și alți precedenți purtători de stindard.” Europa Liberă: Dar nu-i vina lui personală, nu este el vinovat pentru că a apărut AUR-ul.Vitalie Ciobanu: „Nu este el vinovat, dar cred că, din păcate, are și o mare responsabilitate că nu a știut să negocieze, nu a știut să...”Europa Liberă: Adică, incapacitatea de a face compromisuri cu fiecare?...Vitalie Ciobanu: „De a face compromisuri, de a discuta, pentru că văd că îi rejectează acum și pe foștii săi colegi de partid, Ana Guțu și Anatol Șalaru, care l-au susținut și l-au propus ca pe un fel de locomotivă, ca pe un fel de Kliciko al unionismului.”Europa Liberă: OK. Deci, eșecul și ce mai puteți spune despre anul 2021?Vitalie Ciobanu: „Aș mai vorbi de diversiunea anului. Vă amintiți filmulețul acela absolut abject, clocit de Platon, de raiderul nr. 1 Platon, avându-i protagoniști pe Șor și, chipurile, Maia Sandu, o hologramă a președintei Maia Sandu, în care discutau un mod de corupere a președintei pentru a-l favoriza pe Șor și a-l scăpa de justiție?” Europa Liberă: De ce ați pomenit filmulețul acesta? Este cumva un procedeu tipic, care face parte din arsenalul normal al politicienilor care jinduiesc puterea?Vitalie Ciobanu: „În zona asta a Estului post-comunist, ex-sovietic, da, din păcate, da, dar nu și pentru un stat european. Bun, asemenea dezvăluiri, scandaluri se întâmplă și pe la case mai mari occidentale, dar aici era – cum să spun? – un individ fugar, compromis, unul din sinonimele corupției și ale crimei organizate în Republica Moldova, care este gata să facă orice pentru a scăpa de justiție.”Europa Liberă: Să rămânem geografic sau topografic în aceeași zonă și vreau să vă întreb, referindu-mă iarăși la un eșec al anului – Marina Tauber scoasă din competiție. Dvs. vi se pare o chestiune accidentală sau arată o schimbare de macaz, inclusiv în modul de a interveni din partea Comisiei Electorale, din partea justiției?Igor Boțan: „Părerea mea este că acest exemplu la care v-ați referit este dovada că în Republica Moldova, după schimbarea guvernării, instituțiile încep să înțeleagă care este rolul lor și prestanța Comisiei Electorale Centrale, din punctul meu de vedere, a fost una corectă, demnă de apreciere, pentru că nu se poate ca un partid politic care recidivează în încălcarea regulilor de finanțare a campaniei electorale să nu fie sancționat, să nu fie pedepsit și nu se poate ca toate celelalte partide politice, și să nu uităm că democrațiile moderne sunt democrații în exclusivitate partinice, deci nu poți avea o guvernare sănătoasă, dacă nu ai un sistem de partide sănătos. Și Comisia Electorală Centrală aici, din punctul meu de vedere, a arătat că este instituția care, deși nu are toate pârghiile și tot instrumentarul pentru a face ordine, dar, cel puțin, încearcă și a transmis un mesaj foarte puternic societății.” Europa Liberă: Justiția în cazul Marinei Tauber se apără pe ea, apără democrația?Igor Boțan: „Eu sunt înclinat să cred că totuși justiția s-a lăsat, hai să spunem așa, influențată.”Europa Liberă: De către cine?Igor Boțan: „De către circumstanțe.”Europa Liberă: De ce vă întreb de cine? Pentru că Marina Tauber se știe cum se apără: „Hai lăsați-o mai moale, eram și eu cu șireturile dezlegate și m-ați alungat din cursă pentru un fleac”. Cum au zis ei, „pentru că ați numărat câte pateuri s-au mâncat la baza de odihnă”. Și doi: convingerea ei, cel puțin afișată, și a șefului ei, că s-a făcut cu intervenția directă de la pupitrul de comandă al Maiei Sandu. Deci, două linii de apărare. Ele țin sau nu?Igor Boțan: „Nu, nu! Sunt niște invenții ale unor oameni care își apără niște interese. Deci, dacă vorbim de pateuri, nu există nicio problemă cu pateurile și Marina Tauber alături de Ilan Șor și ceilalți membri ai Partidului „Șor” puteau să le servească icre suporterilor politici ai formațiunii lor, problema era să declare, să declare cheltuielile pentru aceste alimente. Nimeni nu a venit să numere și să se intereseze de ce...” Europa Liberă: De ce n-au declarat, credeau că trece ca și în alți ani sau de ce?Igor Boțan: „Pentru că, așa cum spuneam, recidivează. Cei care s-au deprins să opereze de-o anumită manieră, o fac începând cu anul 2016.”Europa Liberă: Dl Voronin, apropo, într-o emisiune spunea cumva indignat că, vezi Doamne, nu i s-au servit argumente. Dar dl Postică a spus foarte clar: „Marina Tauber, Șor, partidul au avut timp berechet ca să demonstreze, la prima somare să vină cu acte, să arate, dlor, iată, de fapt, ne încadrăm, nu ne încadrăm”, dar aroganța asta politică, probabil, i-a determinat să zică: „Am trecut de atâtea ori cu ulciorul la apă, mai trecem o dată”.Igor Boțan: „Exact! Iar dlui Voronin i-aș aminti că presa din Republica Moldova, televiziunile care erau în opoziție pe când d-lui era șef al statului au găsit că Partidul Comuniștilor, la rândul lui, era finanțat din bani obscuri și au fost găsite persoane care trăiau în condiții de mizerie inimaginabilă și care, chipurile, făceau donații partidului de sute de mii de lei.”Europa Liberă: Sponsori bogați...Igor Boțan: „Da, și când televiziunea a ajuns la casele oamenilor respectivi, aceia spuneau că nu știu, nu înțeleg despre ce este vorba.”Europa Liberă: E un laitmotiv cunoscut - toți suntem o apă și un pământ și hai să ne iertăm unii pe alții, pentru că toți facem mici abateri. Acum, în sfârșit, se poate spune că...”Igor Boțan: „Tocmai de asta Comisia Electorală Centrală a anunțat public, practic, atunci când a luat decizia la care ne referim și pe care o discutăm acum că aceste lucruri se termină.” Europa Liberă: Am înțeles. Dl Ciobanu, Dvs. ce vedeți în episodul acesta de la Bălți care, de altfel, nu se mai termină, e o degringoladă greu de imaginat?Vitalie Ciobanu: „Lucrurile încep să se schimbe, aș vrea să cred, pentru că CEC-ul de bună seamă și-a făcut datoria și observăm că sunt oameni credibili acolo, cu experiență în spate, dl Postică, dar și alți noi membri ai CEC-ului; la fel și în Consiliul Audiovizualului lucrurile încep să se schimbe, chiar dacă încă nu și-au luat startul propriu-zis, la Compania Teleradio-Moldova ș.a.m.d., adică justiția e aici punctul de căpătâi. Sigur că trebuie la un moment dat să spunem că, chiar și aici, în Republica Moldova, nu mai pot lucrurile continua așa și asta s-o înțeleagă nu numai funcționarii de stat, liderii de partid și persoanele guru ale spațiului mediatic, ci chiar cetățenii de rând. Cetățenii își doresc de mult o schimbare profundă. Pe de altă parte, și ei, cu mentalitatea asta a noastră de a ne descurca, perpetuează starea asta deplorabilă, dar eu cred că cei care conduc destinele acestei țări au responsabilitatea primă, de acolo trebuie să vină mesajul schimbării. Aparent, deocamdată, actuala putere transmite acest mesaj. Da, se mai împotmolește pe parcurs; da, mai apar dispute, controverse, iată, acum avizul Comisiei de la Veneția, bunăoară, pe marginea schimbărilor din Legea procuraturii.”Europa Liberă: Foarte bine că m-ați adus aici, vreau să vă întreb exact acest exemplu – scandalul în jurul procurorului general este cartea de vizită a anului 2021, spre final cu avizul Comisiei de la Veneția. Dvs. cum îl vedeți? Unii au să spună că este o lucrătură directă a guvernării, asta spun, de fapt, socialiștii, Maia Sandu, dimpotrivă, spune: „Ne-am detașat cât am putut”, Sergiu Litvinenco spune că nicio implicare n-a avut, dar, iată, ajungem la un final nu prea strălucit. Igor Boțan: „Părerea mea este că această guvernare comunică foarte, foarte prost, dacă pot spune așa, cu cetățenii și cu aliații, inclusiv cu aliații europeni. Noi înțelegem din toată această istorie cu avizul Comisiei de la Veneția că actuala guvernare insistă: „Dragă Comisie de la Veneția, toate recomandările și toate documentele pe care le produceți voi sunt pentru situații standarde, situații normale. Noi, în Republica Moldova, nu ne aflăm într-o situație de normalitate”. Pe de o parte, guvernarea de la Chișinău vrea să ne spună că noi rămânem în spațiul constituțional în Republica Moldova și legal și doar facem reforme, și aceste reforme sunt dureroase pe o anumită perioadă. Atunci când începem reformele, puțin ne abatem, dar foarte repede vrem să revenim la normalitate. Și acest lucru nu este credibil pentru cei de la Comisia de la Veneția. Atâta timp cât rămâneți în spațiul constituțional și atâta timp cât spuneți că respectați anumite norme, vrem să vedem că aceste norme pe care le respectați sunt reflectate în documente, în special în legi și în aplicarea acestor legi.”Europa Liberă: Dl Buquicchio, care operează cu orizonturi de zeci de ani, de decenii, sigur că are dreptul să le spună: „Dlor, aveți răbdare”. Chișinăul nu prea are orizonturile acestea, nu? Igor Boțan: „Este adevărat și ei asta subliniază: „Noi avem mandat de la cetățeni”, dar asta e marea dilemă, dacă spui că rămâi în spațiul constituțional și încerci să faci reforme pentru că starea de fapt este una deplorabilă și nu poți schimba lucrurile dacă nu intervii cu bisturiul. Și mai este un lucru, sunt de acord cu Vitalie Ciobanu, dar vreau să vă amintesc că anul trecut, exact în această perioadă, discutam despre „Omul anului” și eu l-am desemnat „Omul anului” pe Mihai Cotorobai, pe care, din păcate, l-am pierdut.”Europa Liberă: Dumnezeu să-l ierte...Igor Boțan: „L-am desemnat „Omul anului” pentru prestanța pe care a avut-o în perioada când a început COVID-ul și starea de urgență, cu câtă dedicație s-a implicat această persoană și instituția pe care o conducea în apărarea drepturilor cetățenilor, în implementarea exactă a prevederilor Comisiei de la Veneția din aprilie anul trecut ș.a.m.d. Și iată că l-am pierdut din cauza COVID-ului, de aceea pentru mine „Omul anului” este unul abstract, medicul din Republica Moldova, care a făcut față la două valuri pandemice și dacă acum ne amintim starea în care a ajuns instituția Avocatului Poporului, înțelegem că partidul de guvernământ, în pofida faptului că a avut o victorie spectaculoasă, are mari probleme în conceptualizarea reformelor.”Europa Liberă: Deci, cazul acesta de la Biroul Ombudsmanului considerați că ar pretinde la gafa anului?Igor Boțan: „Eu cred că da, aceasta este gafa anului și nu vreau să mă leg de persoana care a fost promovată în această funcție.”Europa Liberă: Nu, noi vorbim doar de modul în care a fost promovată.Igor Boțan: „Mecanismele din parlament care au arătat că sunt defectuoase. Pe de altă parte, aceleași mecanisme parcă au lucrat relativ bine la numirea membrilor Comisiei Electorale, la numirea membrilor Consiliului Audiovizualului...” Europa Liberă: ELSI, urmează să vedem încă. Igor Boțan: „Deci, există carențe despre care trebuie să vorbim deschis.”Europa Liberă: Pe de altă parte, au reparat chirurgical și rapid.Igor Boțan: „Da, acesta-i un factor pe care, de asemenea, și l-au asumat. Dar ei și spun public acest lucru: „Noi ne asumăm...”. Mandatul nu este infinit, e doar pentru patru ani de zile, înțelegem că mișcările acestei guvernări - nu punem la îndoială că este una onestă, proeuropeană ș.a.m.d. -, dar mișcările pe care le fac și conceptele de care se conduc trebuie reparate, revăzute.”Europa Liberă: Vitalie Ciobanu, situația cu procurorul cum o vedeți?Vitalie Ciobanu: „Da, scandalul era inevitabil, e un soi de război civil, pomenit de Sorin Ioniță, pare-mi-se tot în acest studio, adică: să vă așteptați la un adevărat război civil pe zona justiției, noi asta am avut și în România, au sărit scântei. Mă rog, n-a curs sânge, dar în general drame mari, scandal mediatic uriaș...”Europa Liberă: Dar semnele care vi se arată, e un război pierdut? Dacă în România Danileț este eliminat acum de cei care nu-l suportau pentru „excentrismul” lui, oare la noi, în Republica Moldova, justiția dă semne că rămâne intangibilă?Vitalie Ciobanu: „Nu, nici vorbă! Adică în războiul acesta nu te poți relaxa, nu-ți poți lua pauze de respirație, în special în Republica Moldova, unde actuala putere cu bunele ei intenții de reformare a justiției are de curățat grajdurile lui Augias. E imens, este povara a trei decenii de degradare continuă, de reforme, de bani europeni pompați în sedii, în tehnică de calcul, în birouri luxoase pentru acești judecători și procurori, iar eficiență zero. De ce? Pentru că nu s-a investit și în educația acestor oameni, și în integritatea lor, nu s-au gândit mecanisme care să verifice moralitatea lor și să le ceară responsabilitate pentru actul justiției. Și am ajuns în acest cerc vicios, când actuala putere trebuie să opereze cu bisturiul și să provoace țipete, crize, avize ale Comisiei de la Veneția, bineînțeles, legitime, trebuie ținut cont de ele, dar nu suntem într-o situație normală, cum spunea dl Igor Boțan.” Europa Liberă: Valentina Ursu l-a intervievat pe un tânăr judecător, care, timid, dar a spus: „Totuși, uitați-vă că în mediul judecătorilor sunt oameni care ar putea fi forța motrice, care sunt onești, care nu fură, nu sunt umpluți de rude cu mașini ș.a.m.d.”.Vitalie Ciobanu: „Noi vrem să auzim și vocea acestor judecător onești, pentru că...”Europa Liberă: Iată, noi îi invităm măcar la un interviu.Vitalie Ciobanu: „Foarte bine faceți, măcar la un interviu, dar să mai apară. Sigur, statutul lor, roba pe care o poartă le impun anumite restricții din punctul acesta de vedere, dar – cum să spun? – eu îmi amintesc în decembrie sau ianuarie ‘90 în România, după Revoluția din decembrie apăruse în cadrul armatei CADU sau nu știu cum, un soi de organism pentru reformarea forțelor armate – din ofițeri marginalizați de către regimul Ceaușescu, dar cu convingeri democratice, proeuropene și care voiau să dea imboldul schimbării în armată. Cu atât mai mult în justiție, de ce n-ar apărea în condiții democratice?”Europa Liberă: Dl Igor Boțan a anunțat „Omul Anului 2021” un portret abstract, imaginar, un doctor cu mască și în scafandru, care ne-a salvat și totuna dăm peste o altă belea, Dvs. pe cine ați declara „Omul Anului”? Apropo, Time-ul pe Elon Musk l-a pus pe coperta anului ‘21, Dvs. cumva sugerați Maia Sandu, care a intrat, apropo, într-un top de politicieni europeni. Și acolo definitorie, probabil, este sintagma omul care face echilibristică pe sârma întinsă... Vitalie Ciobanu: „Da, deasupra abisului estic...”Europa Liberă: Da, da.Vitalie Ciobanu: „Așa este.”Europa Liberă: Deci, în anul 2021 cine ar fi „Omul Anului”?Vitalie Ciobanu: „Anul trecut, dacă vă amintiți, dle Botnaru, și stimate coleg Igor Boțan, vorbeam de asistentă, asistenta „Omul Anului”, asistenta medicală, absolut necunoscută, dar care a salvat poporul acesta.”Europa Liberă: Maica Tereza...Vitalie Ciobanu: „Anul acesta îmi permit, nu știu ce va fi în 2022, dar fac o excepție, în sens că nu vreau să mă focalizez pe politicieni, pe figuri de primă mărime, dar totuși aș insista Maia Sandu. Vom vedea după aceea, poate nu va mai fi cazul să arătăm cu degetul la politicieni sau să-i aplaudăm, așa, numai pentru a le face lor plăcere. În niciun caz! Dar ea a reușit să provoace schimbarea. Vorbeam mai devreme, determinarea ei, credința, responsabilitatea față de alegători – asta a impresionat și, deocamdată, dna președintă își extrage popularitatea binemeritată și recunoașterea și din partea forurilor externe din această determinare și integritatea sa. Este o persoană coerentă. Da, e om politic, e adevărat, dă dovadă, inevitabil, și de o anumită flexibilitate, de anumite jocuri pe care n-ai cum să nu le faci, să nu le facă oricine de la Machiavelli încoace.”Europa Liberă: Și n-are cum să nu gafeze, pentru că nu-i aparțin în totalitate deciziile.Vitalie Ciobanu: „Evident. Fără îndoială.”Europa Liberă: Eu vă propun și dumneavoastră, stimați spectatori, ascultători, privitori, să vă imaginați propria copertă, topul oamenilor care reprezintă anul 2021, eventual cu personalități sau, iarăși, cum au făcut-o și colegii noștri, cu un portret-robot al anului 2021, pentru că de aici rezultă și așteptările pentru anul viitor, despre care o să tot vorbim, pentru că de asta suntem aici, la Europa Liberă. Pe curând!