VIDEO | Un cercetător din Ungaria a învățat 3 șoricei să se joace pe calculator! Rozătoarele ''GAMERI'' se descurcă de minune

23:45

In prezent, lucrările științifice publicate sub numele Elena Ceaușescu în jurnalele academice internaționale pot în continuare să fie citate de oamenii de știință, scrie The Guardian intr-un articol amplu despre familia Ceausescu. Dar doi cercetători români luptă însă ca acestea să fie retrase, fiind obiectul unui fals de proporții.