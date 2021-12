Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un nou „VERDE” »»

12:10

Pentru că nu s-a simțit deloc bine, Mioana Roman a fost supusă, în ultimele săptămâni, mai multor investigații medicale. Fiica ei, Oana, i-a fost tot timpul alături și s-a asigurat că are absolut tot ce […] The post Oana Roman, detalii despre starea de sănătate a mamei sale. “Vârsta își spune cuvântul. Fac tot ce pot ca ea să…” appeared first on Cancan.