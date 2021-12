Un bărbat și-a asfixiat soția după ce a aflat că aceasta are leucemie: ”A fost o crimă din milă”

13:50

Randi este unul dintre cei mai apreciați interpreți din showbizul românesc. Deși pune pe jar inimile fanelor și pare că nu se teme de nimic, lucrurile nu stau chiar așa. În preajma sărbătorilor, cântărețul este […] The post Randi, terorizat de tatăl său: „Mă întreabă la două, trei săptămâni”. Ce frici are părintele vedetei appeared first on Cancan.