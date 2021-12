Program Metrorex de Crăciun și Revelion. Cum vor circula trenurile

16:50

Veronica și Viorel Stegaru s-au remarcat în cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena 1, în urmă cu un an, când cuplul a început să își spună povestea în fața telespectatorilor. După mai bine […] The post O mai ții minte pe Veronica ”Vulpița” Stegaru? Cum arată acum, la un an de la apariția ei la Antena 1 appeared first on Cancan.