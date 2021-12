Ce spune avocata surorilor lui Petrică Mâțu Stoian, după evenimentul care a avut loc la Sala Palatului: ”Cred că a fost o scăpare regretabilă”

23:50

Toată lumea își dorește sănătate, inclusiv de sărbători. Este și cazul Anei Mocanu, care s-a confruntat cu probleme grave în urma infecției cu SARS-CoV-2. Iar dacă vă întrebați ce planuri are fosta asistentă TV pentru […] The post Ce îi mai trebuie Anei Mocanu de sărbători. Fosta asistentă TV a scăpat de COVID și reintră în „circuit” appeared first on Cancan.