Cum s-a filmat Dani Oțil cu băiețelul său, Luca Tiago: ”Facem filmulețul ăsta ca atunci când ești plecat undeva cu băieții…”

09:10

Marcel Popescu, fostul președinte al Clubului Sportiv Dinamo, a murit, miercuri, la vârsta de 72 de ani. Tragedia a întristat toată suflarea din “Ștefan cel Mare”. Marcel Popescu a condus clubul de la 1 ianuarie […] The post Marcel Popescu, fostul președinte al CS Dinamo, a murit! appeared first on Cancan.