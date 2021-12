Finala X Factor 2021. Andrei Duțu și Ștefan Bănică au cântat „Nu trece zi” și au adus emoție pe scenă: „A fost concert, concert!”

22:30

În Marea Finală a sezonului 10 din X Factor, Bryana Holingher a cântat alături de Super 4, cei patru italieni care au făcut parte din echipa lui Florin Ristei în sezonul 9 al show-ului. Aceștia au interpretat împreună piesa lui Elton John - „Don't Let The Sun Go Down On Me”.