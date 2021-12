Ce spune Laurette despre bărbatul care i-a furat inima: „Ne completăm unul pe celălalt doar din priviri”

14:40

În cadrul unui interviu recent, Antonia a făcut retrospectiva anului 2021. Artista a vorbit despre viața profesională, dar și personală și a dezvăluit că nu a fost un an ușor din punct de vedere emoțional. […] The post Antonia, retrospectiva anului 2021. Vedeta a fost greu încercată: ”Nu a fost simplu din punct de vedere emoțional” appeared first on Cancan.